Düzce'de bir TIR alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce'de bir TIR alev alev yandı

Düzce'de bir TIR'ın dorsesi bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, TIR'ın dorse kısmında balataları tutuşan lastiklerin alev topuna döndüğünü fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çekerek, kupayı dorseden ayırıp durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bu sırada alevler ormanlık alana da sıçradı. İhbar sonrası bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri kısa süre de söndürerek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle tek şeritten verilen yol alevlerin söndürülmesinden sonra normal seyrine döndü.

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