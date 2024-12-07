Düzce'de çarpışan araçlar refüje çıktı: 2 yaralı

Kaza, D-100 Karayolu Altınpınar kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kaynaşlı'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresinde ki 81 BG 775 plakalı Toyota marka otomobil, Altınpınar köyünde kavşağa girmek isteyen M.K. idaresindeki 74 ABJ 933 plakalı Citröen marka ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta refüje çıkarak durabildi. Kazada araçlarda bulunan Y.P. (45) ile R.P.(53) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile yol kısmen kontrollü verildi. Araçların kaldırılmasının ardından yol normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.