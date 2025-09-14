Düzce’de çatıda korku dolu anlar! Kızı kurtarma çabası hastanede bitti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Düzce’de yaşanan olay, yürekleri ağızlara getirdi. Çatıya çıkan genç kızı kurtarmaya çalışan iki komşu, çatıdaki kaygan zemin nedeniyle dengesini kaybederek düştü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi 443.Sokak'taki bir binada meydana geldi. 16 katlı binanın 3'üncü katında oturan Merve Y., çatıya çıktı. Sesleri duyan genç kızın komşuları O.G. ile M.B. de çatıya koştu. Merve Y.'i kurtaran O.G. ile M.B. çatıdaki kaygan zemin nedeniyle düşerek, yaralandı.

Binada oturanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından halatlarla bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatıdan indirilen Merve Y. de sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

aw537668-01.jpg

aw537668-03.jpg

aw537668-05.jpg

aw537668-07.jpg

aw537668-09.jpg

Düzce’de çatıda korku dolu anlar! Kızı kurtarma çabası hastanede bitti

Düzce’de çatıda korku dolu anlar! Kızı kurtarma çabası hastanede bitti

Düzce’de çatıda korku dolu anlar! Kızı kurtarma çabası hastanede bitti

Düzce’de çatıda korku dolu anlar! Kızı kurtarma çabası hastanede bitti

Düzce’de çatıda korku dolu anlar! Kızı kurtarma çabası hastanede bitti

Düzce’de çatıda korku dolu anlar! Kızı kurtarma çabası hastanede bitti

Son Haberler
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B metroyu salladı: Albüm tanıtımı şaşırttı! Fare paniği
Dünyaca ünlü rapçi metroda: Albüm tanıtımı şaşırttı! Fare paniği
Kaymakamlık denize girmeyi yasakladı
Kaymakamlık denize girmeyi yasakladı
Tırmanışta kaybolan Fransız turist bulundu
Tırmanışta kaybolan Fransız turist bulundu
Ayı lokantaya oturup, bir de servis bekledi
Ayı lokantaya oturup, bir de servis bekledi
Kuşadası leylek ile tanıştı
Kuşadası leylek ile tanıştı