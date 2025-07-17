Düzce’de çocuklar yaz tatilini dolu dolu geçiriyor

İl Müdürü İsa Yazıcı, Kur'an-ı Kerim, Dini İlimler Atölyesi, Namaz Duaları Ezber Eğitimi ve İlmihal dersleri başta olmak üzere yaz okulu kapsamında yürütülen eğitimleri yerinde inceleyerek öğrenciler ve eğitmenlerle sohbet etti.

Gençlerin yaz tatilini verimli şekilde değerlendirmeleri için düzenlenen bu atölyelerin önemine dikkat çeken Yazıcı, programların manevi gelişim açısından da kıymetli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Düzce Gençlik Merkezi'nde Yaz Okulu, dolu dolu içeriğiyle yaz boyunca devam edecek.