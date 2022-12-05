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Düzce'de depremzedeler için konteyner kurulumu sürüyor

Düzce'de yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) gönderilen konteynerlerin kurulumu yapılıyor.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 16:39
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Düzce'de depremzedeler için konteyner kurulumu devam ediyor

Düzce'de depremzedeler için konteyner kurulumu sürüyor
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Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin acil barınma ihtiyacının karşılanması için bölgeye konteynerler sevk ediliyor.

Kent merkezi, Gölyaka, Çilimli, Cumayeri, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerinde şu ana kadar 328 konteynerin kurulumu gerçekleştirildi.

Sevkiyatı devam eden konteynerlerin kurulumları, talepler doğrultusunda yapılacak.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, konteyner yaşam alanlarında altyapı ve çevre düzenlemelerinin devam ettiğini söyledi.

Demircan, konteyner kente vatandaşların en kısa sürede taşınacağını söyledi.

Gölyaka'da 28 konaklama ve 2 idari olmak üzere toplamda 30 konteynerin kurulduğunu aktaran Demircan, "Köylere, isteyen vatandaşların evlerinin önlerine konteyner yerleştirildi." dedi.

Demircan, evleri yıkılan ya da yıkılacak vatandaşların kira yardımı aldığını aktararak, "Konteyner ihtiyacı olanların da konteyner kentler kurarak toplu alanlarda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Emeği geçen bütün ekiplere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

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