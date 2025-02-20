Düzce’de eğitime 1 gün ara verildi

Düzce Valisi Selçuk Aslan yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, kıymetli hemşehrilerim, meteorolojik veriler ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle Düzce ilimiz genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Şubat 2025 tarihinde eğitime 1 gün ara veriyoruz. Ayrıca kamu kurumlarımızda görev yapan engelliler, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır (Verilen hizmetin niteliği gereği kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır)" denildi.

Açıklamada ayrıca zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaya özen gösterilmesi istendi.