Düzce'de feci kaza! 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Düzce'de feci kaza! 1 yaralı

Düzce'de minibüs sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarptı. Yaralanan sürücü Tunahan Kılıç, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında D-100 kara yolu Hal kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Ankara yönüne giden Tunahan Kılıç yönetimindeki 81 ADT 644 plakalı yolcu minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Hikmet Bekar yönetimindeki 81 ADP 820 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

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Kazada, minibüs sürücüsü Tunahan Kılıç yaralandı.

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Kılıç, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Düzce'de feci kaza! 1 yaralı

Düzce'de feci kaza! 1 yaralı

Düzce'de feci kaza! 1 yaralı

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