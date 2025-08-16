Düzce’de feci kaza! Motosikletli sürücü savrulup aracın altına girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Düzce’de bir motosikletli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ve yolcusu savrularak park halindeki bir otomobilin altına girdi.

Kaza, gece yarısı, Atatürk Bulvarı Gürcü Osman Cami önünde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 81 ADJ 211 plakalı otomobil ile Ö.D. yönetimindeki 81 AFF 238 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosiklet devrilirken, sürücü ile arkasında oturan yolcu savrulup park halindeki otomobilin altına girdi. Kazada motosikletteki 2 kişi ile otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

