Düzce'de Gümrük Müdürlüğü İçin Önemli Toplantı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, yeni kurulan Gümrük Müdürlüğü ile ilgili detayları görüşmek üzere Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ile bir araya geldi. Toplantıda, Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdürlüğü, DTSO ve Düzce Belediyesi arasında imzalanacak protokolün içeriği ele alındı. Ayrıca, Düzce Gümrük Müdürlüğü’nün hizmete alınabilmesi için gerekli adımlar ve ildeki yapılandırma konularında fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Bıyık, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Düzce’ye kazandırılan Gümrük Müdürlüğü’nün en verimli şekilde faaliyete geçebilmesi için üst düzey bürokratlarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. “Düzce'deki iş insanlarının ihtiyaçlarına yönelik en faydalı sistemi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte Düzce Gümrük Müdürlüğü'nün en kısa zamanda faaliyete geçmesi için mesai harcıyoruz” diye konuştu.

Bu görüşme, Düzce'nin ekonomik gelişimi ve ticaret hacminin artırılması açısından büyük önem taşıyor. Düzce’nin gümrük hizmetlerinin iyileştirilmesi için yürütülen çalışmalar, yerel iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor.