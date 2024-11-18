Düzce'de hak sahiplerine konut uyarısı

Düzce'de 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde meydana gelen sel ve heyelan felaketlerinde evleri ağır hasar gören aileler için önemli bir uyarı yapıldı. Düzce Valiliği, afet sonrası hak sahibi olan 63 ailenin konut teslim süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı. 11 Kasım 2024 tarihinde yapılan noter kurası sonucunda konut almaya hak kazanan ailelerin, belirlenen tarihler arasında konutlarını teslim almaları gerektiği belirtildi. Aksi takdirde hak sahipliklerinin sona ereceği vurgulandı.

Düzce Valiliği’nin açıklamasında, "İlimizde 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde meydana gelen sel-su baskını ve heyelanlar nedeniyle konutları ağır hasar gören veya afete maruz kalan bölgelerde yaşayan 63 aile, gerçekleştirilen kura çekimi ile hak sahibi olmuştur. Kura sonucunda adlarına konut çıkan hak sahipleri, 18 Kasım 2024 ile 2 Ocak 2025 tarihleri arasında 45 gün içinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü veya Beyciler Mahallesi’ndeki TOKİ teslim ofisinden konutlarını almak zorundadır" ifadelerine yer verildi.

Valilik, belirtilen süreçte konutlarını teslim almayanların, borçlanmalarını yapmış olsalar dahi, 45 gün içinde konutlarını almamaları durumunda hak sahipliklerinin sona ereceğini hatırlattı. Bu durum, hak sahipleri için büyük bir kayba yol açabileceği için, sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, hak sahiplerine bu önemli tarihler hakkında bilgilendirmelerde bulunmaya devam edeceğini belirtti.