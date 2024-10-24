Düzce'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Düzce'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce-Zonguldak D-655 kara yolu Beyciler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'den Akçakoca istikametine giden A.T. idaresindeki 81 ABR 031 plakalı Fiat marka otomobil ile aynı istikamette giden A.Y. hakimiyetindeki 81 HO 1092 plakalı Karsan marka halk otobüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs içerisinde bulunan Ş.Ç. ve İ.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Düzce'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Son Haberler
Gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Dakikalarca aynı yerde kaldı
Gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Dakikalarca aynı yerde kaldı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza
Emekli vatandaş: Krediyle balık alıyoruz, herkes bilsin bunu
Emekli vatandaş: Krediyle balık alıyoruz, herkes bilsin bunu
Rekabet Kurulu'ndan 5 dizi yapım ve pazarlama şirketine soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 5 dizi yapım ve pazarlama şirketine soruşturma
Şanlıurfaspor'da tek hedef 3 puan
Şanlıurfaspor'da tek hedef 3 puan