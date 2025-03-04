Düzce'de iftar yemekleri belediyeden

Kaynak: İHA
Düzce'de iftar yemekleri belediyeden

Düzce Belediyesi, Ramazan ayında yardımlarına devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeğinin ulaştırılmasını sağlıyor.

Düzce Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 11 ayın sultanı Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar yemeği dağıtım çalışmaları gerçekleştiriyor.

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Yılın 365 günü Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatları doğrultusunda hareket ederek sosyal belediyecilik çalışması yapan müdürlük, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek dağıtımlarını hızlandırarak her akşam iftar sofralarına misafir oluyor.

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Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hijyenik şartlar altında hazırlanıp paketlenen iftar yemeklerini oluşturulan 3 ekiple birlikte Ramazan ayı boyunca şehrin dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleri ile buluşturmaya devam edecek.

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