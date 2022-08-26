﻿İnanılmaz unutkanlık: El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu; işte o anlar

Merkeze bağlı Konuralp Mahallesi Şehit Murat Demir Mahallesi mevkisindeki evine gelen T.A. aracından inerken el frenini çekmeye unuttu.
Sürücüsü indikten sonra hareket etmeye başlayan cip, bir süre ilerledikten sonra sulama kanalına devrildi.
Aracının sulama kanalına devrildiğini gören T.A. durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çekici aracılığıyla aracı devrildiği yerden çekti.
Olayda can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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