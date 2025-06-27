Düzce’de işçi servisi TIR’la çarpıştı! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Düzce D-100’de TIR ve işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile servis minibüsü önde giden bir başka servis minibüsüne daha çarptı. Zincirleme meydana gelen kazada ortalık karıştı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunun Düzce geçişinde devam eden tadilat nedeniyle bölünmüş yolda ilerleyen A.C.'nin kullandığı 81 ABY 907 plakalı Mercedes marka işçi servisine, arkasında ilerleyen Y.K.'nin kullandığı 26 UZ 785 plakalı Mercedes marka tır çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yavaşlayan araçlara da M.K. idaresindeki 81 ADG 017 plakalı Mercedes marka işçi servisi çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, trafik ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

isci-servis-minibusleri-carpisti-8-yara-786432-232674.jpg

isci-servis-minibusleri-carpisti-8-yara-786433-232674.jpg

isci-servis-minibusleri-carpisti-8-yara-786434-232674.jpg

isci-servis-minibusleri-carpisti-8-yara-786435-232674.jpg

Son Haberler
Formadan al haberi! Galatasaray Osimhen'i açıkladı ama Napoli...
Formadan al haberi! Galatasaray Osimhen'i açıkladı ama Napoli...
Bakanlık harekete geçti, fahiş fiyata 4.2 milyon lira ceza kesildi!
Bakanlık harekete geçti, fahiş fiyata 4.2 milyon lira ceza kesildi!
Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
Görünmez katildeki ölüm riski ortaya çıktı! Serinleyeceğim derken ölmeyin
Görünmez katildeki ölüm riski ortaya çıktı! Serinleyeceğim derken ölmeyin
İstanbul’dan 7 ile uzanan casusluk operasyonu! Gizli veriler satıldı: 10 şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli 7 ilde casusluk operasyonu! Gözaltılar var...