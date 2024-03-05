Düzce'de IŞİD operasyonlarında yakalanan 10 zanlıdan biri tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar IŞİD'ın finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 6 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı. Ayrıca, çatışma bölgelerinde IŞİD içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve Irak mahkemelerince aranma kararı bulunan örgüt mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 15 bin 700 kişilik isim listesi ile Suriye'nin Haseke ilindeki Daşişa kampına yönelik operasyonla elde edilen listelerde belirlenen şahıslar da operasyonla yakalandı.

Kolluktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Diğer 9 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.