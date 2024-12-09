Düzce’de jandarma ve polisten ortak operasyon patlayıcı ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce’de jandarma ve polisten ortak operasyon patlayıcı ele geçirildi

Düzce’de son bir hafta içerisinde polis ve jandarmanın ortak düzenlediği operasyonlarda 339 kilo patlayıcı ANFO (Amonyum Nitrat-Fuel Oil) 25 kilo dinamit lokumu, 32 adet fünye ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları sürüyor. Ekipler tarafından 2-8 Kasım 2024 tarihleri arasında 19 ayrı olaya müdahale ederken 24 şahıs hakkında işlem yapıldı, 2 şahıs yakalandı.

Yapılan operasyonlarda amonyum nitrat tabanlı bir patlayıcı olan 339 kilo ANFO, 25 kilo dinamit lokumu, 32 adet elektrikli fünye ve 50 adet elektronik sigara ele geçirildi.

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