Düzce'de jandarma yolcu gibi bindi, otobüsü denetledi

Düzce’den Muğla’ya giden bir yolcu otobüsüne sivil kıyafetle binen Jandarma personeli, otobüs içerisinde denetim yaptı.
Otobüs kontrol noktasında durdurulup denetlenirken, askeri personel şoför ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı ve kural ihlalleri hakkında bilgi verdi.
Şoförün kural ihlali yapmadığını belirten personel, yolcuları emniyet kemeri kullanmaya ve trafik güvenliği konusunda duyarlı olmaya teşvik etti.
Ayrıca, herhangi bir kural ihlali durumunda 112 ihbar hattının kullanılabileceği ifade edildi.