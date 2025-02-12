Düzce'de jandarma yolcu gibi bindi, otobüsü denetledi

Kaynak: İHA
Düzce'de jandarma yolcu gibi bindi, otobüsü denetledi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik sivil denetim gerçekleştirdi.

Düzce’den Muğla’ya giden bir yolcu otobüsüne sivil kıyafetle binen Jandarma personeli, otobüs içerisinde denetim yaptı.

Otobüs kontrol noktasında durdurulup denetlenirken, askeri personel şoför ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı ve kural ihlalleri hakkında bilgi verdi.

Şoförün kural ihlali yapmadığını belirten personel, yolcuları emniyet kemeri kullanmaya ve trafik güvenliği konusunda duyarlı olmaya teşvik etti.

Ayrıca, herhangi bir kural ihlali durumunda 112 ihbar hattının kullanılabileceği ifade edildi.

Düzce'de jandarma yolcu gibi bindi, otobüsü denetledi

Düzce'de jandarma yolcu gibi bindi, otobüsü denetledi

Son Haberler
Çocuklarınıza sakın bu ürünü almayın... Ticaret Bakanlığı o ürün için düğmeye bastı!
Çocuklarınıza sakın bu ürünü almayın... Ticaret Bakanlığı o ürün için düğmeye bastı!
Trabzon’daki hırsız, Samsun’da yakalandı
Trabzon’daki hırsız, Samsun’da yakalandı
Kaçak yollarla yurda giren göçmenler tır dorsesinde yakalandı
Kaçak yollarla yurda giren göçmenler tır dorsesinde yakalandı
Erzurumspor FK evinde Gençler'e kaybetti
Erzurumspor FK evinde Gençler'e kaybetti
Fatih Erbakan ‘erken seçim’ tarihini açıkladı. Erdoğan çok kızacak
Fatih Erbakan ‘erken seçim’ tarihini açıkladı. Erdoğan çok kızacak