Düzce’de kaçak akaryakıt operasyonu: Bin 230 litre ele geçirildi

Kaynak: İHA
Düzce’de kaçak akaryakıt operasyonu: Bin 230 litre ele geçirildi

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde bin 230 litre kaçak akaryakıt, 1 adet para sayma makinesi ele geçirdi geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler 9-15 Aralık 2024 tarihleri arasında 14 ayrı olaya müdahale ederken 11 şahıs hakkında işlem yapıldı, bir kişi tutuklandı.

Operasyonlarda 1 adet para sayma makinesi ele geçirilirken, bin 120 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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