Düzce’de karanlık imalathane! Yüzlerce parçası yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce’de karanlık imalathane! Yüzlerce parçası yakalandı

Düzce’de jandarma aldığı ihbar üzerine silah mühimmat kaçakçılarına yönelik bir imalathaneye baskın düzenlendi. Yapılan aramada 7 tabanca, 7 tüfek ve çok sayıda namlu ve fişek ele geçirdi. İmalathane sahibi gözaltına aldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından silah mühimmat kaçakçılığı yapıldığına dair alınan istihbarı bilgiler üzerine yapılan çalışmada Merkez ilçe Çay Mahallesi'nde U.A. isimli şahsın ruhsatsız iş yerinde arama yapıldı.

Düzce’de karanlık imalathane! Yüzlerce parçası yakalandı

Yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet el yapımı ruhsatsız tabanca gövdesi, 9 adet el yapımı ruhsatsız tabanca namlusu, 107 adet tekli tüfek namlusu, 51 adet çiftli tüfek namlusu, 2 adet üçlü tüfek namlusu, 2 adet havalı tüfek namlusu, 3 adet tabanca şarjörü, 257 adet sürşarjlı test fişeği, 77 adet tabanca fişeği, 1 adet torna makinesi, 2 adet sanayi tipi matkap, 1 adet pulanya makinesi, ve 1 adet pim tezgahı ele geçirildi.

Silah mühimmat kaçakçılığı yapmak maksadıyla ruhsatsız imalathane işleten şüpheli U.A. hakkında 6136 ve 2521 sayılı kanun gereği adli tahkikat başlatıldı. Şahıs işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Düzce’de karanlık imalathane! Yüzlerce parçası yakalandı

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