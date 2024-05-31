Düzce'de kaynak makinesi yangını: Açık hava deposunda hasar

Olay, D-100 karayolu yanındaki otluk arazide gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kıvılcımların neden olduğu yangını kontrol altına almak için çalıştı. Ancak alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak açık hava deposuna sıçradı. Sandviç panellerin yanmasıyla yangın daha da şiddetlendi ve bölgedeki itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın sonucunda depodaki sandviç panelleri küle döndü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler, daha fazla zarar vermeden kontrol altına alındı.

Olayda maddi hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.