Düzce'de kaza! Cip ile otomobile çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Düzce'de kaza! Cip ile otomobile çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Düzce’de Ankara yönüne giden bir cip, sürücüsü aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Bariyerlere çarpan cip ters istikamete döndü. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Beyköy mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 34 KNL 973 plakalı cip, aynı yönde ilerleyen 06 AAE 74 plakalı otomobile çarptı.

Cip daha sonra bariyerlere vurarak, ters istikamete döndü. Kazada her iki araçtaki Cüneyt Çiftçi (43), Sibel Çiftçi (45), Hamdi Yağız Çiftçi (16), Hüseyin Yiğit Çiftçi (20), Naime Aktaş (79), Şeyma Aktaş (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Düzce'de kaza! Cip ile otomobile çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Düzce'de kaza! Cip ile otomobile çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Düzce'de kaza! Cip ile otomobile çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Düzce'de kaza! Cip ile otomobile çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Düzce'de kaza! Cip ile otomobile çarpıştı: 6 kişi yaralandı

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