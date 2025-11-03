Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından uygulanan "2025 yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Konuralp pirincine katkı sunulması amacıyla çeltik yetiştiricilerine dağıtılan tohumlar başakları doldurdu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ve Düzce Sulama Birliği Başkanlığı işbirliğinde Çilimli ilçesine bağlı Kuşoğlu köyünde hayata geçirilen damla sulama projesi kapsamında 5 dekar alanda ekimi yapılan çeltik tohumlarının hasadı için program düzenlendi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, AKP Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, AKP İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, geleneksel yöntemle orak kullanılarak yapılan hasada katıldı.

Aslan, hasadın ardından gazetecilere, son yıllarda sağlanan devlet destekleriyle Konuralp pirincinin ekim alanının yüzde 60'tan fazla arttığını, bu sene 2 bin 100 dekarı aşan alanda çeltik tarımı yapıldığını ve orta vadede bunu 4 bin dekara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuralp pirincinin coğrafi tesciliyle kent için oldukça kıymetli ve stratejik ürün olduğunu belirten Aslan, "Bu hasadın diğer bir yönü ise bu sene ilk defa damlama sulama yöntemiyle pilot uygulama olması. Damlama sulama sistemi, tarlada ihtiyaç duyulan sudan yüzde 60 tasarruf sağlamakta. Ayrıca bu sistemle çeltik başaklarının daha dolu olduğunu gördük. Normal şartlarda dekar başına 750 kilogram civarında çeltik alırken damlama sulama sistemiyle 900 ile 1000 kilogram arası beklentimiz var." diye konuştu.

Keşir de Konuralp pirincinin Düzce için çok kıymetli olduğunu kaydederek, "Bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce burada kurutma ve paketleme tesisi olmadığı için üretim maliyetleri artıyordu. Biz, o dönemlerde MARKA'dan aldığımız destekle ilimize kurutma ve paketleme tesisi kazandırdık. Bu, şehrimiz için üretim maliyetinin düşürülmesi anlamında çok kıymetli bir yatırım oldu. Bununla şu an yaklaşık yüzde 60, yüzde 70 ekim alanı arttı." ifadelerini kullandı.

Öztürk, tarımı teknolojiyle birleştirerek çeltik ekim alanlarını artırdıklarını vurgulayarak, geleneksel yöntemle kıyaslandığında damla sulama sisteminin kullanıldığı, dronla tohumlama ve ilaçlamanın yapıldığı arazide verimin yaklaşık yüzde 25 arttığını gözlemlediklerini sözlerine ekledi.