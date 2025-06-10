Düzce'de korkutan kaza! 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce'de korkutan kaza! 3 yaralı

Düzce'de yaya geçidinde duran otomobile çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçeşehir'den Düzce yönüne seyreden Z.M. idaresindeki 81 ACB 315 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkiisindeki yaya geçidinde yayalara yol vermek için durdu.

Bu esnada aynı güzergahtan gelen K.G. hakimiyetindeki 81 KG 340 plakalı Opel marka otomobil, yayaya yol veren otomobile çarparak takla attı. Kazada sürücü K.G. ile yolcu Y.M. ve yaya geçidine savrulan N.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de korkutan kaza! 3 yaralı

Düzce'de korkutan kaza! 3 yaralı

Düzce'de korkutan kaza! 3 yaralı

Düzce'de korkutan kaza! 3 yaralı

Düzce'de korkutan kaza! 3 yaralı

Düzce'de korkutan kaza! 3 yaralı

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