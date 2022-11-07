Düzce'de mantar faciası. Üç kişi mantardan zehirlenerek öldü

Düzce'de mantar faciası. Ormandan topladıkları mantarları yiyen Yusuf Yavuz'un hayatını kaybetmişti.
EŞİ VE GELİNİ DE KURTARILAMADI
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, ormandan topladıkları mantarları yiyen Yusuf Yavuz'un ardından yoğun bakımda tedavi gören eşi Emine Yavuz ile gelini Tuğba Yavuz da hayatını kaybetti. (DHA)
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