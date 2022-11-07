7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Düzce'de mantar faciası. Üç kişi mantardan zehirlenerek öldü

Düzce'de mantar faciası. Üç kişi mantardan zehirlenerek öldü

Düzce'de mantar faciası yaşandı Ormandan topladıkları mantarları yiyen Yusuf Yavuz'un hayatını kaybetmesinin ardından eşi Emine Yavuz ile gelini Tuğba Yavuz hayatını kaybetti

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 17:34
Takip Et

Düzce'de mantar faciası. Üç kişi mantardan zehirlenerek öldü

Düzce'de mantar faciası. Üç kişi mantardan zehirlenerek öldü
+
Aa
-

Düzce'de mantar faciası. Ormandan topladıkları mantarları yiyen Yusuf Yavuz'un hayatını kaybetmişti.

EŞİ VE GELİNİ DE KURTARILAMADI
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, ormandan topladıkları mantarları yiyen Yusuf Yavuz'un ardından yoğun bakımda tedavi gören eşi Emine Yavuz ile gelini Tuğba Yavuz da hayatını kaybetti. (DHA) 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
1
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
2
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
3
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
5
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
6
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
7
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
﻿Konya'da bir kadını ellerini bağlayıp döven 3 sanığın yargılanması sürdü
﻿Konya'da bir kadını ellerini bağlayıp döven 3 sanığın yargılanması sürdü
﻿Konya'da bir kadını ellerini bağlayıp döven 3 sanığın yargılanması sürdü
﻿Kestiği ağaç sonu oldu
﻿Kestiği ağaç sonu oldu
﻿Kestiği ağaç sonu oldu
﻿Sokak ortasında işlenen cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
﻿Sokak ortasında işlenen cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
﻿Sokak ortasında işlenen cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
﻿İngiltere’de çevre aktivistleri bu kez trafik tabelalarına tırmandı, otoyolu trafiğe kapattı
﻿İngiltere’de çevre aktivistleri bu kez trafik tabelalarına tırmandı, otoyolu trafiğe kapattı
﻿İngiltere’de çevre aktivistleri bu kez trafik tabelalarına tırmandı, otoyolu trafiğe kapattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.