Düzce'de masal anlatma gününe özel etkinlik

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce'de masal anlatma gününe özel etkinlik

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü kütüphanesinde masal anlatma gününe özel etkinlik düzenlenirken, öğrenciler programa yoğun ilgi gösterdi.

Düzce'de Evvel Zaman İzinde Masal Projesi kapsamında, geleneksel olarak kutlanan 26 Şubat Dünya Masal Anlatma Günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, masalların büyülü dünyasını küçük yüreklerle buluşturmanın heyecanını yaşadı. Gerçekleştirilen etkinlikte, Anadolu'nun kadim masalları ile dünya klasiklerinin en güzel örnekleri, müzikle harmanlanarak minik dinleyicilere sunuldu. Masallar yalnızca kelimelerle değil, ezgilerle de yankılanarak çocukların düş dünyasında unutulmaz izler bıraktı. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama sınıfı öğrencileri, anlatılan her masalla birlikte farklı bir diyara yolculuk yaptı. Müdürlük kütüphanesi'nde masallar, yalnızca anlatılmadı; her biri birer sevgi ve dostluk köprüsü kurarak küçük kalplere dokundu.

Düzce'de masal anlatma gününe özel etkinlik

Düzce'de masal anlatma gününe özel etkinlik

Düzce'de masal anlatma gününe özel etkinlik

Düzce'de masal anlatma gününe özel etkinlik

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