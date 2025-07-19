Düzce'de nostalji ve kahkaha bir arada

Düzce Üniversitesi, yaz akşamlarını açık hava sinema etkinlikleriyle renklendirmeyi sürdürüyor. Bu hafta, 1978 yapımı Orhan Aksoy klasiği "Neşeli Günler" filmi izleyicilerle buluştu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Dekanlar ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı vesilesiyle, Düzce Üniversitesi mensupları arasında birlik, beraberlik ve aidiyet duygularını pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen film gösteriminde, Türk sinemasının sevilen oyuncuları Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı film, katılımcılara kahkaha dolu saatler yaşatırken, 1978 yapımı film, izleyicileri hem geçmişe götürdü hem de keyifli bir nostalji yolculuğuna çıkardı.

Düzce Üniversitesi tarafından çeşitli ikramların da yer aldığı açık hava sinema etkinliklerinin devam etmesini belirten öğrenciler, arkadaşları ve hocalarıyla birlikte güzel vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken, yaz akşamlarının en güzel hatıralarından birini de hafızalarına kazıdı.