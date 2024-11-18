Düzce'de öğrencilerden anlamlı fidan dikimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce'de öğrencilerden anlamlı fidan dikimi

Düzce'deki Zahidül Kevseri Yurdu'nda kalan öğrenciler, 'Çiçeklerin olmadığı yerde insanlar yaşamaz' diyerek bahçeye fidan ve çiçek dikti.

Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Zahidül Kevseri Yurdu'ndaki öğrenciler, 'Çiçeklerin olmadığı yerde insanlar yaşamaz' diyerek yurt bahçesine fidan ve çiçek diktiler. Boş vakitlerinde bu anlamlı etkinliği gerçekleştiren gençler, hem doğaya güzellik katmayı hem de stres atmayı hedefliyor. Sınav maratonuna kısa bir mola veren öğrenciler, bahçeyi canlandırmak için kolları sıvadı ve ağaç fidanları ile çiçekleri toprağa bıraktı. Yurt yönetimi, öğrencilerin bu girişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yurt bahçesinin daha yeşil ve canlı olmasına katkı sağladıkları için gençlere teşekkür etti. Öğrenciler, bu tür etkinliklerin devam etmesi ve doğa ile iç içe olmanın önemine vurgu yaptılar.

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