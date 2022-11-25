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Düzce’de okullar Cuma günü de tatil edildi

Düzce Valisi Cevdet Atay, okulların ilde 24-25 Kasım tarihlerinde olmak üzere iki gün tatil edildiğini belirterek "Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere." dedi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 00:00
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Düzce’de okullar Cuma günü de tatil edildi

Düzce’de okullar Cuma günü de tatil edildi
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Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama okullarda eğitim ve öğretimin 24-25 Kasım olmak üzere iki gün süreyle tatil ediğini duyurdu. Vali Atay, yaptığı paylaşımda, “Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim - öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Sevgili öğrenciler okullarımız cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere…” ifadelerini kullandı.

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