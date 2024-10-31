Düzce’de okullarda ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce’de okullarda ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

Düzce'de il sağlık müdürlüğü ekipleri halk sağlığına verdikleri önem ile şehir genelinde tarama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda sağlık ekipleri bir liseye giderek öğrencilerin dişlerini kontrol etti.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Düzce Fen Lisesi'nde okuyan lise öğrencilerine yönelik diş taraması etkinliği gerçekleştirdi.

Düzce'de il sağlık müdürlüğü ekipleri halk sağlığına verdikleri önem ile şehir genelinde tarama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı görevli diş hekimlerce okul sağlığı ve koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri çerçevesinde Düzce fen listesinde tarama etkinliği gerçekleştirildi. Öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı taraması programı yapan ekipler, öğrencilerin dişlerini de kontrol etti.

Düzce’de okullarda ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

Düzce’de okullarda ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

Düzce’de okullarda ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

Düzce’de okullarda ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

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