Düzce'de organ bağışına dikkat çekildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce'de organ bağışına dikkat çekildi

Düzce Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan programla organ bağışına dikkat çekildi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan programla organ bağışına dikkat çekildi.

Düzce'de 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi organ ve doku bağışı birimince etkinlik programı düzenlendi. Devlet Hastanesi Konferans Salonunda Organ ve Doku Bağışı Biriminde koordinasyonunda hastanenin Yoğum Bakım Uzmanı Dr. Zehra Mermi Bal tarafından hastanede görev yapan personellere yönelik "Organ Bağışının Önemi ve Organ Nakli" konusunda sunum gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ekipleri poliklinik hizmet alanında stant açarak vatandaşlara ve personele organ bağışının önemi konusunda bilgilendirilmelerde bulunuldu ve hazırlanan broşürlerin dağıtımı yapıldı. Ayrıca organ bağışı yapmak isteyenlerin başvuruları alındı ve organ bağışının hayat kurtardığı bilinci ile herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ettiler.

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