Düzce'de otomobilden ateş açıldı: 1 kişi yaralandı

Çay Mahallesi 2014 Sokak'ta ilerleyen bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yolda yürüyen Cüneyt K'ye ateş açıldı.

Bacağına kurşun isabet eden Cüneyt K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)