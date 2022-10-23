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Peş peşe 2 cinayet

Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen olayda iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada babası öldürülen muhtar, babasını öldüren kişiyi beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 08:28
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Düzce'de peş peşe cinayetler. Babasını vuran kişiyi öldürdü

Peş peşe 2 cinayet
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Olay, Düzce’nin Gümüşova İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gümüşova merkeze bağlı Yeni Mahallesi'nde meydana gelen olayda mahalle muhtarı Z.B’nin babası İrfan Bıçakçı ile Nevzat Karadeniz arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Nevzat Karadeniz, belinden çıkardığı silahla İrfan Bıçakçı’yı vurdu. İrfan Bıçakçı’nın vurulduğunu gören oğlu Z.B’de beylik silahıyla Nevzat Karadeniz’i vurdu. İrfan Bıçakçı kaldırıldığı Gümüşova Entegre Hastanesi’nde hayatını kaybederken, Nevzat Karadeniz ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Nevzat Karadeniz’de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Babasını vuran Nevzat Karadeniz’i beylik tabancasıyla vuran Z.B ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.(AA)

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