Düzce’de polis çok miktarda bonzai ele geçirdi

Düzce’de polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda çok miktar uyuşturucu bonzai madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Düzce’de polis çok miktarda bonzai ele geçirdi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan yürütülen soruşturmada Polis ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu A.G. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalarda E.B. isimli şahsın A.G. ile evinin önünde konuştuğu görüldü.

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Yapılan fiziki takip sonrasında ikametten ayrılan E.B.’yi durduran polis ekipleri yaptıkları üst yoklamasında 0.5 gram bonzai olduğu değerlendirilen madde ele geçirdi. Aynı adres civarında çalışmalarına devam eden Polisler yine A.G'nin ikameti önünden ayrılan İstanbul plakalı aracı durdurdu. Araçtan inen E.K. isimli şahsa ait 18.7 gram bonzai olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile A.G'nin evinde arama kararı verilerek, yapılan aramada ev içerisinde 249.4 gram Bonzai, ayrıca yere dökülmüş vaziyette 2.1 gram Bonzai olduğu değerlendirilen maddeye de el konuldu. Ayrıca evin müştemilat kısmında da E.A., İ.Y. ve S.Y. isimli şahısların kova diye tabir edilen düzenek etrafında uyuşturucu madde kullandıkları görüldü ve önlerinde şeffaf poşet içerisinde 10.5 gram bonzai olduğu değerlendirilen madde ele yakalandı.

Yapılan çalışmalarda çeşitli suç kayıtları bulunan şüpheliler A.G. (34), E.A. (34), S.Y. (33), İ.Y. (30), E.B. (27) ve E.K. (30) adli işlem başlatıldı. Şüpheli A.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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