Düzce Belediye Meclisi’nin Ekim ayı ikinci birleşimi, Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 23 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oylanmasıyla başlayan toplantıda, ilk olarak norm kadro ihdası ve kadro değişikliği talebi ele alındı ve oy birliğiyle kabul edildi. Meclisin ikinci gündem maddesinde İtfaiye Müdürlüğü hizmetlerinde tarife değişikliği görüşüldü. Yapılan oylamada, itfaiyenin ruhsat ve denetim ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılması teklifi oy birliğiyle onaylandı.

Düzce Ulaşım Hizmetleri A.Ş.’nin kamu ve özel bankalardan çek karnesi alınması talebi ise oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne akaryakıt tankeri, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne kamyon alınmasına yönelik teklifler, meclis üyelerinin tamamının oylarıyla kabul edildi. Beçi Sapak Taksi Durağı’nda ticari taksi çalışma hakkı süresinin belirlenmesi talebi de gündemdeydi. Meclis, çalışma hakkının 10 yıl süreyle ihale edilmesi ve gerekli işlemler için belediye encümenine yetki verilmesi kararını oy birliğiyle onayladı.

Ayrıca Aziziye Pazaryeri’nde faaliyet gösteren tuhafiye esnafının, yeni yapılan kapalı alana taşınması için gerekli çalışmaların başlatılması kararı da oy birliğiyle onaylandı.

Toplantıda, çeşitli müdürlüklere ait çalışma yönetmeliklerinde değişiklikler de görüşüldü. Destek Hizmetleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile bilgi işlem birimi yönetmeliğe eklendi. Fen İşleri Müdürlüğü yönetmeliğine trafik yol çizgileri, yaya geçidi çizimleri ve trafik tabelası imalatı gibi görevleri içeren yeni bentler eklendi. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği taslağı da oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının önemli gündemlerinden biri de Ticari Otopark Yönetmeliği oldu. Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik hakkında bilgi veren Komisyon Başkanı Servet Rutçi, "Otopark hizmetlerinin standartlarının sağlanması ve yükseltilmesi için bir çalışma yapıldı. Bu düzenleme hem vatandaşın hem de işletmecilerin yararına olacaktır" ifadelerini kullandı. Yönetmelik meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının devamında tahsis değişiklikleri, yapılaşma şartları, imar planı değişiklikleri, yol düzenlemeleri, kamu yararı kararları, yol boyu ticaret ve itirazlarla ilgili imar konuları da görüşülerek karara bağlandı.