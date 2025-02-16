Düzce'de sağanak yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat...

Kaynak: İHA
Düzce'de sağanak yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat...

Düzce Valiliği, 17-18 Şubat tarihleri arasında beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Düzce Valiliği yaşanabilecek olumsuz havaya karşı vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların Düzce'de yerel kuvvetli metrekareye yaklaşık 21 ile 50 kilo arasında yağış olması bekleniyor. Yerel kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların 17 Şubat 20025 saat 05.00 ile 18 Şubat 2025 02.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor" denildi.

Düzce'de sağanak yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat...

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