Düzce’de sıfır atık oyuncak müzesi açıldı

Bilgi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Elif Su Tanay, 23 Nisan 2024'te Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında temsili vali oldu. Temsili Vali Tanay, diğer makamlara oturan yaşıtlarıyla yaptığı il idare kurulu toplantısında, kentte atık malzemelerin de değerlendirildiği oyuncak müzesi kurulmasını talep etti. Yapılan çalışmalar sonrasında Düzce Bilim Merkezinde Türkiye'nin ilk ve tek sıfır atık oyuncak müzesi kuruldu.

"GURUR DUYABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YAPALIM İSTEDİK"

Temsili olarak oturduğu koltukta karar alabileceğini gördüğünü belirten Elif Su Tanay, "Temsili olarak valilik koltuğuna oturduğum zaman idare kurulundaki arkadaşlarımız ile bir karar alabileceğimi fark ettim. Ben de il idare kuruluna fikrimi söyledim. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk ve oyuncaklarla ilgili bir müze oluşturmaya karar verdik. Gurur duyabileceğimiz bir şey yapalım istedik. Atıklardan oyuncak müzesi kuralım istedik. O gün aldığımız karar sonrasında Valimiz bize söz verdi ve bugün böyle bir açılışı gerçekleştiriyoruz" dedi.

"KİSSAMU PROJESİ BÜYÜK DESTEK VERDİ"

Oyuncak müzesinin açılışında destekleri olduğunu belirten proje koordinatörü Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın eşi Pınar Ölmez Aslan, "2024 yılında 81 okulumuzda başlattığımız projemiz ile öğrencilerin çok yönlü gelişimini hedefledik. Pek çok alanda öğrencilerin becerilerini arttırdık. Bu oyuncak müzesinin de temellerinde bizler de destek olduk" ifadelerini kullandı.

"PAZAR YERİNİ BİLİM MERKEZİ VE OYUNCAK MÜZESİNE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Kapalı pazar yerini yapılan düzenlemelerle Bilim Merkezi ve Oyuncak Müzesi yaptıklarını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Buranın altı pazar yeri üstü ise kültür merkezi olarak yapılmıştı. Pazar yeri kısmı çok ilgi görmeyince biz burayı değerlendirmek istedik. Bunun akabinde Düzce'de Türkiye'nin 12. Bilim Merkezini açtık. Çocuk üniversitemizi burada uyguluyoruz. Buraya bir de çocuklarımız için Sıfır Atık Oyuncak Müzesini açıyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN GÜZEL BİR FİKİR OLDU"

Düzce Valisi Selçuk Aslan ise, "Temsili olarak çocuklarımıza koltuğumuzu devir ettiğimizde çocuklar kendi aralarında görüşmeler yaptılar. Sonucunda çocuklarımız Düzce'ye bir oyuncak müzesi kurmak istediklerini belirttiler. Atıklardan oluşacak oyuncak müzesi fikri çok güzel bir fikirdi. 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesi ile birlikte sıfır atık uluslararası marka değere kavuşan çalışmalar oldu. Geri dönüşümü çocukların oyuncak müzesi fikri ile birleştirdiğimizde güzel bir ilham kaynağı oldu. Böyle bir oyuncak müzesinin kurulma çalışmaları başladı. Çocukların her birinin kendi geliştirmeleri ile çöpe gönderdiğimiz ürünler ile çocuklar güzel oyuncaklar ürettiler" dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan Düzce Sıfır Atık Oyuncak Müzesi'nde öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm malzemelerinden oluşan oyuncaklar yer alıyor.