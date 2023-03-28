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Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Düzce’de Narkotik Şube’nin durdurduğu araçta, metamfetamin, ecstasy hap ve sentetik ecza ele geçirildi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 17:05
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Düzce’de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
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İHA’nın haberine göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yapmak suçu dahilinde yürütülmekte olan soruşturmada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Terzialiler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilip bir aracı durdurdu.

Düzce plakalı araçta ve araçta bulunan C.M. ve G.D. isimli şahısların yapılan üst aramasında; 2 parça halinde toplam 144 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy hap, 1 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 550 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan ve Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklamaya sevk edilen iki şüpheli, Düzce Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

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