Düzce'de tarım ekipleri sahada

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda, çiftçilerle birebir görüşmeler yapılarak onların tarımsal üretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar, talepler ve öneriler değerlendirildi. Çiftçilerden gelen geri bildirimler ışığında, sahada daha etkili çözümler üretmek amacıyla gerekli planlamalar yapılırken, iletilen taleplerin ilgili birimlerle paylaşılacağı ve çözüm sürecinin takip edileceği belirtildi. Çiftçilerin özellikle gübre ve sulama maliyetlerinin azaltılması, pazar erişiminin artırılması ve tarımsal desteklerin daha geniş bir kesime ulaştırılması yönündeki talepleri ön plana çıktı. Ayrıca, Kahverengi Kokarca Zararlısı ile mücadele konusunda daha fazla eğitim ve ekipman desteği sağlanması gerektiği de çiftçilerin aktardığı önemli konular arasında yer aldı.

DESTEKLEME MODELLERİ VE KAHVERENGİ KOKARCA ZARARLISI

Toplantılar sırasında çiftçilere yeni destekleme modeli hakkında detaylı bilgiler verilerek, bu modelin tarımsal üretime sağlayacağı katkılar aktarıldı. Çiftçilerden destekleme başvuru süreçlerinde karşılaştıkları sorunlara dair geri bildirimler alındı ve süreçlerin daha erişilebilir hale getirilmesi için öneriler sunuldu. Ayrıca, Kahverengi Kokarca Zararlısı ile mücadelede etkin yöntemler paylaşıldı. Teknik ekipler, bu zararlının tarımsal üretime verdiği zararları en aza indirmek için çiftçilere biyolojik mücadele yöntemlerini detaylı bir şekilde anlattı. Çiftçilerin bu konuda daha fazla bilinçlenmesi ve zararlının etkilerinin kontrol altına alınması için gerekli rehberlik sağlandı.

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DÖRDÜNCÜ HAFTADA 540 ÇİFTÇİYE ULAŞILDI

Bu hafta dördüncüsü düzenlenen toplantılarda toplamda 540 çiftçiye ulaşılarak, tarımsal üretimin verimliliğini artırmaya yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Çiftçiler, bu tür saha çalışmalarının kendilerine sağladığı faydaları dile getirerek, tarımsal üretimde karşılaştıkları sorunların yerinde tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Tarım Sahada" çalışmaları kapsamında tüm köy ve mahallelerde çiftçilere ulaşmayı ve tarımsal kalkınmayı desteklemeyi sürdürüyor. Çiftçilerin sahada karşılaştığı sorunların çözülmesi ve üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi için yapılan bu çalışmaların önümüzdeki haftalarda da devam edeceği belirtildi. Düzce tarımının geleceğine yön veren bu çalışmalar, üreticilerin bilinçlenmesine ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamaya devam edecek.