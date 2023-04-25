Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 130 bine yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibarıyla 128 bin 135 olmuştur. Araç türlerine bakıldığında ise 62 bin 689 otomobil, 2 bin 672 Minibüs, bin 504 Otobüs, 19 bin 395 Kamyonet, 5 bin 157 Kamyon, 22 bin 715 Motosiklet, 13 bin 555 Traktör, 448 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.