Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bahçeşehir ile Düzce şehir merkezini bağlayan bağlantı yolunda meydana geldi. Celal Ş.’nin idaresindeki otomobil ile Yılmaz K.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sürücü Celal Ş., Muhammet Nuri K. otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken Serhat C. ise otomobilde sıkıştı. Sıkışan yolcuyu çıkartmak için itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı. Sıkışan yolcu otomobilden çıkartılarak ambulansa alındı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Celal Ş., Muhammet Nuri K., Serhat C. ile diğer otomobilde bulunan Sevgi K. yaraladı. Yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesine ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.