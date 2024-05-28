Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirdi. 20 -26 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, 55 olaya müdahale edildi ve 5 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 55 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında; 910 adet sentetik ecza, 51 gram esrar, 80 gram metamfetamin, 131 gram bonzai, 1 gram skunk, 6 adet ecstasy, 12 gram kokain ve 2 adet Captagon ele geçirildi.