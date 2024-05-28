Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce’de narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda yakalanan 5 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu kullandığı ve bulundurduğu tespit edilen 55 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirdi. 20 -26 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, 55 olaya müdahale edildi ve 5 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 55 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında; 910 adet sentetik ecza, 51 gram esrar, 80 gram metamfetamin, 131 gram bonzai, 1 gram skunk, 6 adet ecstasy, 12 gram kokain ve 2 adet Captagon ele geçirildi.

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