Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 1 haftada 66 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 1 haftada 66 kişi yakalandı

Düzce'de son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 66 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5'i tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerce savcılık koordinesinde 11-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 55 olaya müdahale edilirken uyuşturucu kullanan ve bulunduran 66 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 53 sentetik ecza, 83 gram esrar, 31 gram metamfetamin, 986 gram bonzai, 13 adet ecstasy, 7 gram afyon macunu, 1 gram skunk ve 5 adet payp ele geçirildi.

Son Haberler
AKP'ye yakın iş insanının 40 yıllık inşaat şirketi iflas etti. 47 kişi evini alamadı aynı daireyi başkalarına sattı
AKP'ye yakın iş insanının 40 yıllık inşaat şirketi iflas etti. 47 kişi evini alamadı aynı daireyi başkalarına sattı
Takım arkadaşına ırkçı espri yapan Bentancur’a ceza geldi
Takım arkadaşına ırkçı espri yapan Bentancur’a ceza geldi
iPhone kullanıcıları tedirgin: Yaşanan sorun ortalığı ayağa kaldırdı! Garip garip sesler gelmeye başladı
iPhone kullanıcıları tedirgin: Yaşanan sorun ortalığı ayağa kaldırdı! Garip garip sesler gelmeye başladı
Aydın'da şüpheli valiz alarmı... Fünye ile patlatıldı
Aydın'da şüpheli valiz alarmı... Fünye ile patlatıldı
MHP'de istifa şoku! Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat görevi bıraktı
MHP'de istifa şoku! Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat görevi bıraktı