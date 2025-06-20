Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şahsa yönelik yapılan operasyonda, 10 gram ADB Butinica (1 kilogram Bonzai yapabilecek uyuşturucu hammaddesi), uyuşturucu madde imalinde kullanılacağı değerlendirilen tütün ve aseton ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Ö. (26) ile S.A (19) gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan S.A. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, B.Ö. isimli şahıs ise Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.