Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Soruşturma Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Soner Beşiroğlu, Ahmet Taş, Tayfun Yılmaz, Cemil Meydan ve Gökay Bilgin Düzce Üniversitesi bölgesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi. Bunun için günlük kiralık evleri kullandıkları tespit edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, günlük kiralık eve yaptığı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve kaldıkları evde yapılan aramada, 4 parça halinde 815 gram bonzai, 3 gram sıvı çözeltilmiş bonzai ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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22 YILDIR FİRARİ YAKALANDI

Şüphelilerden Soner Beşiroğlu'nun "Kasten yaralama suçundan 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, ayrıca "Görevi yaptırmamak için direnmek', "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek" ve "Hükümlünün veya tutuklunun kaçması" suçlarından da arandığı belirlendi.