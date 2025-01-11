Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir araç durduruldu. Durdurulan araçta; 0,4 gram olan kokain, 2,5 gram olan kannabinoid, 0,5 gram olan kannabinoid, 0,6 gram esrar, 1,3 gram metamfetamin, 1 adet ecstacy, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Araçta bulunan ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan, 2 suç kaydı bulunan R.A.S. (47) isimli şahıs Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.