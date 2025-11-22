Düzce'de Gölyaka Belediyesi'nce yola bırakılan traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Aile ise çocuklarının ihmaller zinciri nedeniyle hayatını kaybettiğini savundu.

Kaza, iki gün önce Gölyaka Yazıpınar mevkiinde meydana geldi. Gölyaka Belediyesi ekiplerince şehir içinde yapılan yol asfalt çalışmaları çerçevesinde ilçeye giriş yolu, iş güvenliği kanuna aykırı olarak otobüs çekilerek kapatıldı. Kapatılan yolun 500 metre gerisinde de yol ortasına Gölyaka Belediyesi'ne ait traktör çekildi. Işıklandırmanın yetersiz olduğu bölgede seyir halinde olan Muhammet Ali Sakallı (37), yolun ortasına çekilen traktöre çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Aile bireyleri kazanın olduğu bölgede herhangi bir yol çalışmasının olmadığını, otobüs ile yol kapatıldığını belirterek Gölyaka Belediyesinin ihmalkarlığı sebebi ile olayın gerçekleştiğini belirtti.

2 ÇOCUK SON ANDA KURTULMUŞ

Kaza bölgesinde herhangi bir asfalt çalışmasının olmadığını ve yolun iş güvenliği kanunu çerçevesinde kapatılmadığını belirten Muhammet Ali Sakkallı'nın kuzeni Yücel Sakallı, "2 akşam önce benim amcaoğlum işten çıktıktan sonra evine gitmek için bu güzergahı kullanıyor. 2 kilometre geride bir tane halk otobüsü ile yol kapatılmış. Fakat önü açık olduğu için tüm araçlar oradan geçti. Olay yerine gelirken ben de bu güzergahı kullandım. Buraya gelirken herhangi bir yol uyarı levhası yoktu. Buraya o akşam geldiğimizde, burası kör cephe zindan gibi bir nokta, yolun ortasına traktör çekmişler. Amcamın oğlu da bunu fark etmiyor ve traktörün arkasına çarpıyor. Herhangi bir uyarı levhası da yok. Kazayı görenler de olaydan 2 saat sonra bölgeyi kullananlar da traktörü yolun ortasında son anda fark edebilmişler. Amcamın oğlu hayatını kaybetti. Ama diğer 2 çocuğun belki de hayatını kurtardı. Allah rahmet eylesin ama sorumlulardan sonuna kadar şikayetçiyiz. Bu tamamen bilinçsizlik. Benim bildiğim kadarıyla iş makinesi ile yol kapatılmaz" ifadelerini kullandı.

‘KARDEŞİM ÇOK DİKKATLİ BİR SÜRÜCÜYDÜ’

Gölyaka Belediyesi'nin yolun ortasına traktör koyarak kardeşinin kazaya kurban gittiğini belirten Muhammet Ali Sakallı'nın ablası Zeynep Kubal, "O traktörü karanlığa niye çektin? Herhangi nir ışığın olmadığı yere bu traktörü niye çektin? Değil motorla giden biri yürüyerek gitse o karanlıkta traktöre çarpardı. Bunun etrafında bir tane ışıklandırma yok. Biz mahvolduk. Bu katliam değil bu bir sorumsuzluktur. Sen bir büyük olarak işçilerini takip etmez misin? Sen bana iş versen bir sorumluluk versen sen beni takip etmez misin? Sen nasıl büyüklük yapıyorsun Gölyaka'ya. Benim kardeşim çok dikkatliydi. Kaza yaparken bile başında kaskı vardı" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ta yaşayan ablası Aslı Altun, "Kardeşim Kıbrıs'a geldi. Orada yol ters şeritte herhangi bir kaza bile yapmadı. Orada sorun yaşamadı. Burada yol karanlık yolun ortasına traktör koymuşlar. Hiçbir uyarıcı levha yok. Böylelikle kaza oldu" dedi.