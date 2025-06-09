Düzce’de yeni ulaşım ücretleri belli oldu

Düzce Belediye Meclisi Meclis Başkanı Av. Ali Dilber başkanlığında toplandı. Haziran ayı ikinci birleşiminde 26 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Pazaryeri tezgah tahsis bedellerinde düzenleme yapılması meclisin gündeminde yer aldı. 2025 yılı gelir tarifesi pazaryeri tezgah tahsis bedelleri, yeni alacaklar için Aziziye Mahallesi Pazaryeri sebze-meyve esnafları için ücret kaleminin 20 bin TL olarak düzenlenme oy birliği ile kabul edildi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Meclis, seyahat kartları ve vize ücretlerini de görüştü. Buna göre tam kart 300 TL, öğrenci kart 150 TL, serbest kart 400 TL, bir yıllık serbest kart vize işlem 400 TL, bir yıllık indirimli kart vize işlem 150 TL ve kredi kartı ile biniş ücretinin 30 TL olarak düzenlenmesi önerisi meclise sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi ve yeni ücret tarifesi Haziran 2025 itibariyle uygulanmaya başladı.

İmar ve Şehircilik Komisyonu'na havale edilen yaklaşık 20 imar planı değişiklik ve trampa konuları da mecliste yapılan oylamada üyelerden onay alarak yürürlüğe girdi.