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Arazi kavgası abi kardeşi ayırdı

Düzce’de fındık bahçesi için abi kardeş arasında çıkan kavgada abi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 15:22
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Düzce'deki arazi kavgası abi kardeşi ayırdı

Arazi kavgası abi kardeşi ayırdı
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Akçakoca İlçesine bağlı Küpler Köyü’nde meydana gelen olayda, köyün ormanlık alanında bulunan fındık tarlası için abi Kadem Köseoğlu ile kardeş A. K. kavga etmeye başladı. 

Bu sırada Kadem Köseoğlu’nun eşi Hatice Köseoğlu’da kavga eden iki kardeşi ayırmak için hamle yaptı. Çıkan arbedede dengesini kaybeden Kadem Köseoğlu, düşerek başını taşa çarptı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Hatice Köseoğlu ise yaralandı.

Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kadem Köseoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Hatice Köseoğlu ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kadem Köseoğlu’nun cenazesi ise morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli kardeş A. K.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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