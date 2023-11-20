Düzce'deki depo baskınında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 7 suç kaydı bulunan S.O. (47), 8 suç kaydı bulunan N.B. (46) ve uyuşturucu kullanan H.D. (49), M.S. (46) ve İ.B.'nin (45) üzerlerinde ve bir depoda arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 125 gram metamfetamin, 350 gram bonzai, 18 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 33 fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 250 adet fişek, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerden S.O. ve N.B. gözaltına alındı.