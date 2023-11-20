Düzce'deki depo baskınında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Düzce'de bir depoya düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Düzce'deki depo baskınında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 7 suç kaydı bulunan S.O. (47), 8 suç kaydı bulunan N.B. (46) ve uyuşturucu kullanan H.D. (49), M.S. (46) ve İ.B.'nin (45) üzerlerinde ve bir depoda arama yapıldı.

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Yapılan aramalarda 125 gram metamfetamin, 350 gram bonzai, 18 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 33 fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 250 adet fişek, 1 adet bıçak ele geçirildi.

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Şüphelilerden S.O. ve N.B. gözaltına alındı.

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