Düzceli balıkçılar "Vira bismillah" diyerek sezona başladı

15 Nisan’da sona eren avlanma yasağının ardından balıkçılar, törenle Karadeniz’e açıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Milletvekili Ercan Öztürk’ün de katıldığı açılışta, katılımcılara balık ekmek ikram edildi.

Vali Aslan, “Sofralarımız şenlenecek ve bereketli olacak. Denizlerdeki bolluğun tezgahlara ve sofralara yansımasını bekliyoruz” dedi.

Milletvekili Öztürk ise Akçakoca’daki geleneksel kıyı balıkçılığının geliştirilmesi için el birliğiyle çalışacaklarını belirtti.

Törenin ardından horon gösterileriyle coşku devam etti. Dualarla denize açılan balıkçılar, bereketli bir sezon için "vira bismillah" dedi.